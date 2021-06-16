Фикс: Украина ненадежный партнер и ее вода Крыму больше не нужна

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

С таким заявлением в эфире радио «Спутник в Крыму» выступил вице-спикер республиканского Госсовета Ефим Фикс, по словам которого Крым способен обойтись без днепровской воды.

Украина, подчеркнул Фикс, не является надежным партнером, а значит с ней нет смысла говорить о возобновлении подачи пресной воды полуострову.

При этом он добавил, что крымские власти собираются привлечь к ответственности украинских политиков, инициировавших организацию водной блокады полуострова в 2014 году, для чего они намерены обратиться с исками в международные суды.

«Судебные разбирательства не имеют отношения к вопросу подачи воды. Это судебные разбирательства, связанные с конкретными действиями конкретных людей и в конкретный отрезок времени. Это одна история, — объяснил политик. — Что касается этой истории, я далек от мысли, что в ближайшее время, пока эта власть находится у руля Украины, я думаю, что Украина на это (на возобновление подачи воды Крыму по Северо-Крымскому каналу) не пойдет».

Также Ефим Фикс добавил, что известны и точка зрения главы Крымской Республики и председателя Госсовета, и тоска зрения российского правительства по поводу водоснабжения Крыма.

crimea.gov.ru / Государственный совет республики Крым

Украина, по его словам, может заниматься своими вопросами – перекрытием воды у себя и добиванием Херсонской области, которая страдает от водной блокады Крыма. Все это вопросы, касающиеся украинских властей.

В Крыму же, отметил Фикс, ведутся серьезные изыскательные работы, направленные на поиск пресной воды.

«У нас решаются вопросы постоянного, стабильного водообеспечения в Крыму. На сегодняшний день приняты максимально эффективные меры для того, чтобы вода была стабильно. И точно мы знаем, что эта задача будет выполнена», — подчеркнул политик.

В заключение беседы Ефим Фикс рассказал, что уже в июле текущего года появится информация о залежах пресной воды под дном Азовского моря. И это крымский вопрос потому что полуостров не собирается зависеть в каких бы то ни было вопросах от такого непредсказуемого партнера, как Украина.