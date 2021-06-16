Марков объяснил, почему считает итоги саммита НАТО очень плохими для России

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Прошедший в Брюсселе саммит НАТО, в котором принял участие совершающий европейское турне президент США Джо Байден, принес России очень тревожные новости.

Такое мнение в личном Telegram-канале изложил российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, по словам, которого, главным итогом саммита стало резкое увеличение агрессивности западного военного блока.

«Трудности времени (экс-президента США Дональда) Трампа преодолены. Теперь жестких публичных споров мало. Угрозы распада НАТО нет. Консолидация», — пишет эксперт.

Также Пятая статья договора Альянса, которая обязывает всех членов военного блока защищать друг друга в случае агрессии, начинает действовать в ответ на «гибридные действия».

Таким образом, объясняет Марков, НАТО может объявить войну кому захочет в ответ на неизвестно откуда совершенную кибератаку.

«Это резко снижает предсказуемость НАТО. Это резко увеличивает возможность войны с участием НАТО. Это серьезно снижает безопасность в мире. Это уже вызвало огромную тревогу экспертов, которые увидели, что снижается барьер для начала войны», — подчеркивает эксперт.

Global Look Press / Sergey Starostenko

Кроме того, Североатлантический военный блок подтвердил желание включить Украину в свой состав. И при этом американский президент Джо Байден отдельно заявил, что военный конфликт в Донбассе не является проблемой для вступлений Украины в Альянс.

Таким образом, отмечает политолог, и руководство НАТО и президент США прямо заявили, что слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва считает принятие Украины в НАТО «красной линией», будут ими проигнорированы. Это значит, что Украина останется главным направлением для удара Запада по России, и продолжит представлять собой горячую точку в Европе.

Помимо этого, на саммите был подтвержден план принятия в члены НАТО Грузии.

«Распространение НАТО на Восток будет проходить уже с нарушением прежнего принципа, что не включаются страны с территориальными проблемами. Теперь будут включаться. Это изменение одного из ключевых принципов НАТО будет делаться ввиду исключительной враждебности НАТО именно к России», — объясняет Марков.

При этом Россия была в открытую названа угрозой для НАТО. То есть Североатлантический Альянс прямо назвал себя врагом России и подтвердил диалектику по отношению к Москве – сдерживание и диалог. Но в практическом плане речи о диалоге не идет, отмечает эксперт.

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Впервые Альянс отозвался в негативном ключе о Китае, и это было сделано по требованию Соединенных Штатов Америки, отмечает также Марков.

Фактически, по словам эксперта, зона действия НАТО была изменена с Евроатлантики на глобальную роль. И ряд стран уже выступил с протестами по этому поводу.

«Например, президент Франции в дискуссии не согласился с этим расширением географии НАТО. Но тренд ясен — НАТО планирует стать глобальным, более агрессивным. В ближайшее время, возможно, мы узнаем новости, что начнутся переговоры о вступлении Японии в НАТО», — предсказал политолог.

Нынешнему американскому президенту Джо Байдену, по словам Маркова. Удалось вывести Альянс и бюрократического кризиса, и превратить военный блок в наступательный. А наступать НАТО собирается в первую очередь на Россию.

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Конечно, НАТО не собирается развязывать ядерную войну, речь идет о политическом наступлении в модном гибридном стиле, объясняет эксперт в заключение.

Таким образом, по его словам, результаты саммита НАТО оказались очень плохими.