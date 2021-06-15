Осташко и Стриженова пригрозили выставить американца из студии за слова о Путине

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Журналиста из США Майкла Васюру едва не выставили из студии программы "Время покажет" на Первом канале после слов о президенте России Владимире Путине.

Российский лидер и его американский коллега Джозеф Байден встретятся в Женеве 16 июня в 14:00 по московскому времени. Сколько продлятся переговоры, и насколько они окажутся результативными — предугадать сложно. Однако эксперты не исключают, что обсуждение некоторых проблем займет гораздо больше времени, чем было запланировано.

Участники телепередачи "Время покажет" особое внимание уделили интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Некоторые эксперты полагают, что затронутая тема "оппозиции" стала своего рода провокацией накануне саммита.

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Однако между странами возможен взаимовыгодный компромисс, заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов. И если переговоры будут длиться дольше пяти часов, значит, есть шанс, что Москва и Вашингтон "начали договариваться", считает украинский журналист Янина Соколовская.

Известный американский эксперт Майкл Васюра, в свою очередь, попытался подвергнуть критике слова и действия президента РФ Владимира Путина. Однако ведущий передачи "Время покажет" и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко и его коллега Екатерина Стриженова поставили американца на место, потребовав от него извинений за слова в адрес российского лидера.