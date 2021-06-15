Мэр Кызыла подарил пострадавшей от наводнения женщине резиновые сапоги

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Правобережное дачное общество Кызыла посетил мэр столицы Тувы Карим Сагаан-оол. Не раздумывая, он отдал одной из пострадавших от паводка женщине свои сапоги.

Глава города проверил обстановку с паводком в регионе. Во время поездки он провел встречу с жителями, которые пострадали сильнее других. Дом одной женщины оказался в воде настолько, что она не могла ходить по периметру, так как у нее не было сапог.

Мэр города без раздумий подарил свои резиновые сапоги пострадавшей, рассказали в пресс-службе мэрии. По результатам обхода власти приняли решение направить на пострадавший от воды участок два перекачивающих насоса, чтобы помочь гражданам, которые оказались во власти стихии. Социальные службы, в свою очередь, проведут обход домов.