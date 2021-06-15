Экс-охранник членов ФБК* стал фигурантом дела о мошенничестве

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Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД РФ Москвы в мае текущего года задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошеннических действий.

По версии правоохранителей, 30-летний задержанный обманул жительницу Подмосковья. Он пообещал ей за 50 тыс. рублей поспособствовать с трудоустройством в одну из спецслужб. Однако подозреваемый не имеет отношения к структурам, поэтому он забрал деньги и скрылся.

Также мужчину подозревают в ряде других правонарушений. Он продавал смартфоны по заниженной цене, но с покупателей просил предоплату. После этого он пропадал и переставал отвечать на звонки. Сумма ущерба составила порядка 55 тыс. рублей, пишет "ПолитЭксперт".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за мошенничество. Мужчина находится под стражей. По предварительным данным, мошенник работал охранником у учредителя ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Алексея Навального и экс-юриста фонда Любови Соболь.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России