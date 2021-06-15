«Был у власти дольше Брежнева». Вячеславу Колоскову – 80!

ТАСС / Виталий Белоусов

15 июня юбилей отмечает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков — ему исполнилось 80 лет. О том, почему спортивный функционер предпочел диссертацию футбольной карьере, в материале «Политики Сегодня».

Родовая земля

Не успело Колоскову исполнится и недели, как началась Великая Отечественная война. Из Измайлово (пригород Москвы) младенца увезли в деревню Ибердус Рязанской области, где родился и вырос его отец Иван Трофимович. Именно там Колосков пережил эвакуацию.

«Как война началась — мать сразу туда увезла. До десятого класса проводил каждое лето. Потом была долгая пауза — и снова стал ездить только после института. Родовая земля! Отец мой в ней копался, дед и прадед!» — рассказывает Колосков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Через четыре года семья вернулась в Измайлово. Район считался одним из самых бандитских в Москве. Впрочем, беспокоиться за юного Колоскова не стоило — преступному миру он предпочел спорт: зимой вооружался клюшкой, а летом гонял мяч с друзьями в Измайловском парке.

ТАСС / Уткин Игорь

И надо признать, у него это хорошо получалось. Не смогла помешать его пристрастию к физической активности и армия — Колоскова распределили в спортивную роту, где он не переставал играть в футбол и хоккей. Правда, вспоминать о службе в Подмосковье Колоскову непросто.

«Нас поднимали по тревоге часов в одиннадцать вечера. На машины — и вперед! Ноябрь, снег с дождем, бревна в обхват. Надо вытащить из вагона, перенести и уложить в штабеля. Так — почти всю ночь», — посетовал он.

После армии Колосков поступил на педагогический факультет физкультурного института, был досрочно демобилизован. Там он продолжил играть за футбольную команду «Буревестник», в которой также играли будущие звезды — Вадим Никонов и Юрий Савченко.

Не исключено, что такой же футбольной «звездой» мог в свое время стать и сам Вячеслав Иванович. Тем более, шанс однажды представился, когда его пригласили в команду «Труд» из Ногинска. Однако он посчитал, что начинать серьезную карьеру в 26 лет — поздновато.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Из футбола в хоккей и обратно

Повесив бутсы на гвоздь, Колосков отправился в аспирантуру и стал преподавать. Примечательно, что полем его научной деятельности стал не футбол, а хоккей. Поговаривают, что на этом лично настоял главный тренер хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов. К слову, именно он, по словам Колоскова, и стал консультантом его докторской диссертации.

«Оппонентом был [старший тренер ХК «Динамо» — прим. ред.] Аркадий Чернышев. Тема — “Исследование условий сохранения высокой игровой работоспособности в длительном соревновательном периоде на примере хоккея”. В качестве экспериментальной базы у меня была команда ЦСКА. Харламов, Полупанов, Фирсов...» — вспоминает Колосков.

Разработки Колоскова пригодились для его работы с командой «Крылья Советов». Если поначалу «крылышки» находился в середине турнирной таблице, то в сезоне 1973/1974 «Крылья» победили в чемпионате и Кубке СССР. Именно Колосков отобрал в сборную тройку нападения, которая впоследствии была названа одной из лучших на планете: Александр Бодунов — Юрий Лебедев — Вячеслав Анисин.

"Крылья Советов"

Май 1974 года. С Кубком СССР. pic.twitter.com/HbZc9isjbD — Зал Славы! (@olympic_legends) December 24, 2020

В дальнейшем перспективного специалиста пригласили в сборную СССР и назначили на должность начальника отдела хоккея (позднее — управления). Национальная команда сорвала куш: победила на Олимпийских играх, трех чемпионатах мира и завоевала кубок вызова у звезд Национальной хоккейной лиги.

В 1979 году Колосков стал руководителем управления футбола СССР, а в 1988 под его крыло перешел еще и хоккей. Так, Колосков стал у руля двух популярнейших видов спорта в Советском Союзе.

Причем его имя было известно не только на родине, но и за рубежом. В 1980-1984 годах Колосков работал вице-президентом ФИФА и возглавлял организационный комитет Олимпийских игр — с 1984 по 2000 год. Во многом благодаря его связям Россия получила право провести финальные матчи Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.

wikipedia.org / Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

В 2005 году российскую сборную постигла череда неудач. Колоскову пришлось подать в отставку — пост руководителя РФС занял Виталий Мутко. Сам же Колосков стал «почетным президентом» организации, однако на самом деле не переставал защищать интересы России на международной арене.

rfs.ru / Российский футбольный союз

80 лет? Не страшно

Вячеслав Иванович заверил, что круглая цифра его не пугает. Напротив, сейчас у него есть все: дети, внуки, дом, сад и воспоминания о родителях.

«Вот если бы у меня были серьезные заболевания — может, и задумывался бы: сколько осталось? Не пора ли завещание писать? Прощаться с кем-то? Но местечко на кладбище уже есть!» — рассуждает Колосков.

Праздновать юбилей на широкую ногу, как раньше, Колосков не планирует. На этот раз не станут его навещать и официальные лица «с кубами» — говорит, отказался.