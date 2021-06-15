«Был у власти дольше Брежнева». Вячеславу Колоскову – 80!

15 июня юбилей отмечает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков — ему исполнилось 80 лет. О том, почему спортивный функционер предпочел диссертацию футбольной карьере, в материале «Политики Сегодня».
Родовая земля
Не успело Колоскову исполнится и недели, как началась Великая Отечественная война. Из Измайлово (пригород Москвы) младенца увезли в деревню Ибердус Рязанской области, где родился и вырос его отец Иван Трофимович. Именно там Колосков пережил эвакуацию.
«Как война началась — мать сразу туда увезла. До десятого класса проводил каждое лето. Потом была долгая пауза — и снова стал ездить только после института. Родовая земля! Отец мой в ней копался, дед и прадед!» — рассказывает Колосков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Через четыре года семья вернулась в Измайлово. Район считался одним из самых бандитских в Москве. Впрочем, беспокоиться за юного Колоскова не стоило — преступному миру он предпочел спорт: зимой вооружался клюшкой, а летом гонял мяч с друзьями в Измайловском парке.
И надо признать, у него это хорошо получалось. Не смогла помешать его пристрастию к физической активности и армия — Колоскова распределили в спортивную роту, где он не переставал играть в футбол и хоккей. Правда, вспоминать о службе в Подмосковье Колоскову непросто.
«Нас поднимали по тревоге часов в одиннадцать вечера. На машины — и вперед! Ноябрь, снег с дождем, бревна в обхват. Надо вытащить из вагона, перенести и уложить в штабеля. Так — почти всю ночь», — посетовал он.
После армии Колосков поступил на педагогический факультет физкультурного института, был досрочно демобилизован. Там он продолжил играть за футбольную команду «Буревестник», в которой также играли будущие звезды — Вадим Никонов и Юрий Савченко.
Не исключено, что такой же футбольной «звездой» мог в свое время стать и сам Вячеслав Иванович. Тем более, шанс однажды представился, когда его пригласили в команду «Труд» из Ногинска. Однако он посчитал, что начинать серьезную карьеру в 26 лет — поздновато.
Из футбола в хоккей и обратно
Повесив бутсы на гвоздь, Колосков отправился в аспирантуру и стал преподавать. Примечательно, что полем его научной деятельности стал не футбол, а хоккей. Поговаривают, что на этом лично настоял главный тренер хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов. К слову, именно он, по словам Колоскова, и стал консультантом его докторской диссертации.
«Оппонентом был [старший тренер ХК «Динамо» — прим. ред.] Аркадий Чернышев. Тема — “Исследование условий сохранения высокой игровой работоспособности в длительном соревновательном периоде на примере хоккея”. В качестве экспериментальной базы у меня была команда ЦСКА. Харламов, Полупанов, Фирсов...» — вспоминает Колосков.
Разработки Колоскова пригодились для его работы с командой «Крылья Советов». Если поначалу «крылышки» находился в середине турнирной таблице, то в сезоне 1973/1974 «Крылья» победили в чемпионате и Кубке СССР. Именно Колосков отобрал в сборную тройку нападения, которая впоследствии была названа одной из лучших на планете: Александр Бодунов — Юрий Лебедев — Вячеслав Анисин.
"Крылья Советов"— Зал Славы! (@olympic_legends) December 24, 2020
Май 1974 года. С Кубком СССР. pic.twitter.com/HbZc9isjbD
В дальнейшем перспективного специалиста пригласили в сборную СССР и назначили на должность начальника отдела хоккея (позднее — управления). Национальная команда сорвала куш: победила на Олимпийских играх, трех чемпионатах мира и завоевала кубок вызова у звезд Национальной хоккейной лиги.
В 1979 году Колосков стал руководителем управления футбола СССР, а в 1988 под его крыло перешел еще и хоккей. Так, Колосков стал у руля двух популярнейших видов спорта в Советском Союзе.
Причем его имя было известно не только на родине, но и за рубежом. В 1980-1984 годах Колосков работал вице-президентом ФИФА и возглавлял организационный комитет Олимпийских игр — с 1984 по 2000 год. Во многом благодаря его связям Россия получила право провести финальные матчи Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов.
В 2005 году российскую сборную постигла череда неудач. Колоскову пришлось подать в отставку — пост руководителя РФС занял Виталий Мутко. Сам же Колосков стал «почетным президентом» организации, однако на самом деле не переставал защищать интересы России на международной арене.
80 лет? Не страшно
Вячеслав Иванович заверил, что круглая цифра его не пугает. Напротив, сейчас у него есть все: дети, внуки, дом, сад и воспоминания о родителях.
«Вот если бы у меня были серьезные заболевания — может, и задумывался бы: сколько осталось? Не пора ли завещание писать? Прощаться с кем-то? Но местечко на кладбище уже есть!» — рассуждает Колосков.
Праздновать юбилей на широкую ногу, как раньше, Колосков не планирует. На этот раз не станут его навещать и официальные лица «с кубами» — говорит, отказался.
«Планирую два этапа. Первый — 15 июня, загородный ресторан «Калужская застава». Соберутся только родные и близкие друзья, — поделился Колосков. — А 19 июня, в субботу, [председатель Союза ветеранов футбола РФ]Александр Мирзоян устраивает мне в Подольске на базе футбольного клуба «Витязь» праздник. Сначала матч ветеранов, затем фуршет».