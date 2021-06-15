Ученые из США определили группу риска, которой грозит повторное заболевание COVID-19

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Специалисты из США определили, какая группа людей подвержена риску повторного заболевания коронавирусной инфекцией.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне провели анализ медицинских карт граждан США. Они выделили 23 пациента, которые повторно заразились SARS-CoV-2, по результатам ПЦР-тестов.

Ученые рассказали, что средний возраст пациентов составлял 64,5 года, а большинство страдало диабетом, гипертонией и иммунными нарушениями. Также основная часть из них курила и имела лишний вес.

Эксперты установили, что 70% из переболевших госпитализировались как в ходе первого случая инфицирования, так и повторно. Из этого следует, что последующее заболеваниее протекает не легче первого, добавили ученые.

Сайт 360tv.ru ранее передавал, что замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как вакцинированные переносят коронавирус. Она отметила, что привитые обычно переносят заболевание в легкой форме.