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Желание президента Украины Владимира Зеленского получить для своей страны привилегированный статус прокомментировали политолог Александр Форманчук и экономист Михаил Хазин.

Украинский лидер назвал несправедливыми требования фонда наравне с другими странами, ведь государство "восьмой год находится в состоянии войны". Киев вынужден выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

"Потому что тратятся деньги на приоритеты не с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности", — заявил Зеленский в беседе с журналистами.

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Форманчук в беседе с "ПолитРоссией" напомнил, что вина за гражданскую войну лежит именно на Киеве.

"Есть Минские соглашения, есть подписи. Именно Украина загнала в тупик эту проблему", — отметил он.

Президент Фонда экономических исследований Хазин объяснил, что в истории были случаи, когда МВФ предоставлял странам привилегированный статус "эксклюзивного характера".

Скорее всего МВФ и Запад будут продолжать поддерживать Украину, как антироссийский проект, но масштабы помощи Киев вряд ли удовлетворят, заключил экономист.