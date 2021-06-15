УЕФА расследует инцидент с расистскими высказываниями игрока сборной Австрии на Евро-2020

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УЕФА начал расследование инцидента с участием игрока сборной Австрии, произошедшего в матче Евро-2020 с Северной Македонией 13 июня.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с инспекторами по этике для расследования инцидента, произошедшего с нападающим сборной Австрии Марко Арнаутовичем. Об этом говорится в опубликованном релизе на официальном сайте УЕФА.

Встреча проходила в румынской столице и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Франко Фода. 32-летний нападающий Арнаутович отметился голом на 89-й минуте. После финального свистка СМИ сообщали, что форвард, который имеет сербские корни, оскорбил игрока сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, имеющего албанское происхождение. Позже Арнаутович в своих социальных сетях написал, что сожалеет о случившемся, а также извинился перед Алиоски. Он подчеркнул, что не является расистом.

В УЕФА назначили соответствующую комиссию, которая вынесет свой вердикт после расследования. Дополнительная информация будет предоставлена позже.