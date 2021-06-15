Следовавший на Украину самолет экстренно приземлился в аэропорту Польши

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Самолет авиакомпании WizzAir, который совершал перелет между Катовице и Запорожьем, совершил аварийную посадку в аэропорту Пыжовице.

Пилот принял решение совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси сразу после взлета. Поскольку бак был полон, летчикам пришлось еще час кружить над польским аэропортом, чтобы сжечь лишнее топливо. По словам пилотов, у данного самолета нет функции сброса топлива, а для безопасной посадки горючее должно быть снижено до величины, указанной производителем.

Посадить борт помогали аварийно-спасательные службы аэропорта и пожарные расчеты, но их вмешательство не понадобилось. На борту находились 153 пассажира и персонал. Пострадавших нет.