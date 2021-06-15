Лидер партии «Родина» пообещал помочь с проблемами экологии в Курской области

Федеральное агентство новостей /

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Курскую область, где встретился с местными жителями и выслушал их проблемы.

Куряне пожаловались депутату на сложности в экологической ситуации, складывающейся в регионе. Их беспокоят планы властей по строительству дороги, для которого потребуется вырубить деревья и уничтожить луга у реки Сейм, а также из-за этого под снос попадают домовладения и садоводческие участки.

Журавлев также обсудил с курскими активистами противостояние с одним из местных предприятий, из-за которых в городе ощущается неприятный запах. Жители передали парламентарию письменное обращение, касающееся этой проблемы, поблагодарив за проявленное внимание.

Кроме того, куряне, проживающие на проспекте Победы, пожаловались Журавлеву на запланированную рядом с их домами стройку многоэтажки. По их мнению, высотное здание возводится ради выгоды, а не комфорта жителей.

"Вы правы, не надо терпеть такое пренебрежительное отношение. У вас тихая, небольшая, ухоженная улица. Какая стройка? Буду делать запрос, если мне не ответят, обращусь в генпрокуратуру", — цитирует депутата Федеральное агентство новостей.

Журавлев также пообещал поднять эту тему в эфире федерального телевидения, если проблема останется неуслышанной. Наряду с этим лидер партии "Родина" отметил, что уже на этой неделе его помощники свяжутся с местными активистами для решения возникшей ситуации.