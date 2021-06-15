Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского космонавта Шаталова

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 93-летнего летчика-космонавта Владимира Шаталова.

Российский лидер назвал Шаталова выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной. Путин охарактеризовал космонавта как смелого, волевого и порядочного человека.

Также глава государства высоко оценил заслуги Шаталова в российской космонавтике. За годы работы он внес большой вклад в развитие авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию достижений национальной космической программы, подчеркнул президент РФ.