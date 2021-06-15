Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Названы ранние симптомы жировой болезни печени, которые можно определить по рукам

Общество
68

Названы ранние симптомы жировой болезни печени, которые можно определить по рукам
Global Look Press / martin schrampf / imageBROKER.com

Первые признаки развития жировой болезни печени можно определить по рукам, заявили врачи из Великобритании.

Отмечается, что на начальной стадии жировой болезни ладони человека покрываются пятнами и становятся красными. Также на недуг может указывать булавовидная форма пальцев, когда они становятся более широкими в верхней части.

Кроме того, должны насторожить побелевшие ногти и дрожь в руках. По словам медиков, жировая болезнь печени в запущенных случаях может стать причиной рубцевания и цирроза печени, пишет Express.

#болезнь #печень #симптомы
Лидер партии "Родина" пообещал помочь с проблемами экологии в Курской области
Лидер партии "Родина" пообещал помочь с проблемами экологии в Курской области
Общество
18:46 | 15 июня
«Психологический бред». Политолог высмеял идею Киева обложить налогами Крым
«Психологический бред». Политолог высмеял идею Киева обложить налогами Крым
Региональная повестка
18:45 | 15 июня
Самолет делегации из России целый час ожидал разрешения на посадку в Женеве
Самолет делегации из России целый час ожидал разрешения на посадку в Женеве
Политика
18:44 | 15 июня