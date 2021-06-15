Названы ранние симптомы жировой болезни печени, которые можно определить по рукам

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Первые признаки развития жировой болезни печени можно определить по рукам, заявили врачи из Великобритании.

Отмечается, что на начальной стадии жировой болезни ладони человека покрываются пятнами и становятся красными. Также на недуг может указывать булавовидная форма пальцев, когда они становятся более широкими в верхней части.

Кроме того, должны насторожить побелевшие ногти и дрожь в руках. По словам медиков, жировая болезнь печени в запущенных случаях может стать причиной рубцевания и цирроза печени, пишет Express.