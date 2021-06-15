Черчесов удивился результату игры финнов против Дании

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды ко второй игре группового раунда Евро-2020 против Финляндии.

Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Евро-2020 против финской команды. По словам российского специалиста, к игре с Финляндией футболисты готовились по-другому.

"К бельгийцам мы готовились, сейчас другая подготовка к игре. Второй матч на турнире — ситуация понятная", — уточнил рулевой сборной России.

Черчесов также заявил, что его немного удивил результат игры Финляндия — Дания. При этом он назвал "крепкой" финскую команду.

"Когда попадаются соперники, мы их изучаем, четко говорим, что финская команда крепкая", — сказал тренер сборной России в ходе предматчевой конференции.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Сборная России в первом матче группового этапа крупно уступила Бельгии, Финляндия в параллельном матче минимально обыграла Данию. Автором победного гола стал нападающий Йоэл Похьянпало.