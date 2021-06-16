Сатановский: Киев сказал новое слово в мировой политике и дипломатии

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Идея украинских властей предложить «обменять» свое разрешение на запуск российского газопровода «Северный поток -2», которого у них, правда, никто и не просил, на полуостров Крым, прекрасна в своей непосредственности.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что кроме Киева мало кто на планете мог придумать подобный аттракцион невиданной жадности. И тем более мировая дипломатия и политика до сих пор и не подозревали о том, чтобы в открытую озвучивать такого рода хотелки.

«Впрочем, при чем тут дипломатия и политика? Туповатая наивная алчность — да. Мелкое местечковое жлобство — да. Но такое уж на Украине по нынешним временам начальство. Она же теперь полностью и абсолютно незалежная?», — рассуждает эксперт.

Кроме того, продолжает Сатановский, Киев, одновременно с «гениальной» идеей о базарно-ярморочном обменять свое разрешение на запуск российско-немецкого газопровода на Крым, при чем чтобы полуостров был пустой, то есть без жителей, выдал заодно предложение обложить крымчан налогами.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Логично же, иронизирует политолог. Кому, как не жителям полуострова плачивать организованную Украиной блокаду Крыма.

«Что они, за свой счет туда воду и электричество отрезали? Пускай крымчане платят! – пишет Сатановский. — И это безусловно новое слово в мировой финансовой практике. Такого бреда, сколько можно судить, еще никто в мире не придумывал. Потеряв территорию, пытаться собрать с ее населения налоги?!».

Этих инициатив Киева, по словам Сатановского, было бы более чем достаточно, если бы жители Крыма по какой-то непонятной причине вдруг решили попроситься обратно на Украину в качестве ее граждан, несмотря на все те меры, которые украинские власти ранее приняли по отношению к ним и еще напридумывают с их безграничной фантазией, чтобы похоронить это желание раз и навсегда. Особенно, если вспомнить о том, что президент Украины Владимир Зеленский со своей командой устроили с законопроектом «о коренных народах Украины».

«Была охота унтерменшами становиться… Впрочем, не могут же "киевские" всерьез свои маразмы озвучивать? Или могут? Тогда надо срочно прописывать всему украинскому руководству что-нибудь бромистое, для успокоения, и ни в коем случае ему не перечить. А то ведь кусаться начнут. Психи — они такие!», — заключает Евгений Сатановский.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

Напомним, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах в Берлине он поднимал вопрос условий, которые Киев выдвигает в связи со скорым запуском нового российского газопровода «Северный поток – 2». Такими условиями, по словам Кулебы являются энергетическая безопасность Украины и «деоккупация украинских территорий».

В Берлине уже прокомментировали предложение Киева. Так депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал его чушью.