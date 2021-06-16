Сатановский: Киев сказал новое слово в мировой политике и дипломатии

Идея украинских властей предложить «обменять» свое разрешение на запуск российского газопровода «Северный поток -2», которого у них, правда, никто и не просил, на полуостров Крым, прекрасна в своей непосредственности.
Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что кроме Киева мало кто на планете мог придумать подобный аттракцион невиданной жадности. И тем более мировая дипломатия и политика до сих пор и не подозревали о том, чтобы в открытую озвучивать такого рода хотелки.
«Впрочем, при чем тут дипломатия и политика? Туповатая наивная алчность — да. Мелкое местечковое жлобство — да. Но такое уж на Украине по нынешним временам начальство. Она же теперь полностью и абсолютно незалежная?», — рассуждает эксперт.
Кроме того, продолжает Сатановский, Киев, одновременно с «гениальной» идеей о базарно-ярморочном обменять свое разрешение на запуск российско-немецкого газопровода на Крым, при чем чтобы полуостров был пустой, то есть без жителей, выдал заодно предложение обложить крымчан налогами.
Логично же, иронизирует политолог. Кому, как не жителям полуострова плачивать организованную Украиной блокаду Крыма.
«Что они, за свой счет туда воду и электричество отрезали? Пускай крымчане платят! – пишет Сатановский. — И это безусловно новое слово в мировой финансовой практике. Такого бреда, сколько можно судить, еще никто в мире не придумывал. Потеряв территорию, пытаться собрать с ее населения налоги?!».
Этих инициатив Киева, по словам Сатановского, было бы более чем достаточно, если бы жители Крыма по какой-то непонятной причине вдруг решили попроситься обратно на Украину в качестве ее граждан, несмотря на все те меры, которые украинские власти ранее приняли по отношению к ним и еще напридумывают с их безграничной фантазией, чтобы похоронить это желание раз и навсегда. Особенно, если вспомнить о том, что президент Украины Владимир Зеленский со своей командой устроили с законопроектом «о коренных народах Украины».
«Была охота унтерменшами становиться… Впрочем, не могут же "киевские" всерьез свои маразмы озвучивать? Или могут? Тогда надо срочно прописывать всему украинскому руководству что-нибудь бромистое, для успокоения, и ни в коем случае ему не перечить. А то ведь кусаться начнут. Психи — они такие!», — заключает Евгений Сатановский.
Напомним, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах в Берлине он поднимал вопрос условий, которые Киев выдвигает в связи со скорым запуском нового российского газопровода «Северный поток – 2». Такими условиями, по словам Кулебы являются энергетическая безопасность Украины и «деоккупация украинских территорий».
В Берлине уже прокомментировали предложение Киева. Так депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал его чушью.