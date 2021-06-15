«Закон есть закон»: Аничкин объяснил, почему «Медиазону» могут признать иноагентом

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Первый зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин поддержал намерение депутатов Госдумы проверить соответствие онлайн-издания «Медиазона» статусу иноагента. По его словам, российские СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут стать оружием в руках иностранных элит для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее Комиссия ГД по иностранному вмешательству направила в госорганы сведения об участии онлайн-издания «Медиазона» в политической деятельности и финансировании из-за рубежа. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Комиссия изучает обращение Фонда защиты национальных ценностей с предложением включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание “Медиазона”», — отметил Пискарев.

Пискарев уточнил, что информация о деятельности издания «заслуживает внимания», поэтому передана в «компетентные госорганы» для принятия соответствующих мер.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По словам Аничкина, если власти страны выяснят, что «Медиазона» соответствует критериям иностранного агента, то их решение не будет подлежать никакому оспариванию — «закон есть закон».

«Я не очень слежу за этим изданием, но последнее время СМИ, которые получают зарубежное финансирование, — я периодически собираю выжимки — часто достаточно вольно трактуют многие события, дают односторонние оценки, направленные на отрицательный эпатаж», — обратил внимание собеседник «Политики Сегодня».

Аничкин сообщил, что не так давно были оглашены материалы о стратегических планах администрации США финансировать работу организаций внутри нашего государства. Причем особое место в этой операции отводилось СМИ.

«Это не что иное, как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Из этого бюджета финансировались и те организации, о которых вы сказали. У любого государства есть свои механизмы защиты. Если они начинают действовать в других странах, это не вызывает какого-то удивления. Если в нашей стране — то сразу масса возмущений», — подытожил Аничкин.

pexels.com /

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обратился в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в Комиссию ГД по иностранному вмешательству с требованием признать «Медиазону» иноагентом. По его словам, основанием стал «целый список действий и публикаций», которые подтверждают то, что издание распространяет недостоверную информацию.

«Лично у меня не осталось сомнений в том, что журналисты и владелец "Медиазоны" занимаются тем, что нарушают закон, а главное, искажают факты, проще говоря, врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России», — написал Шугалей в Telegram-канале.

Шугалей подчеркнул, что «Медиазона» размещает, в том числе, материалы запрещенных на территории РФ НКО.