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Путин раньше Байдена выступит перед журналистами после саммита Россия — США

Политика
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Путин раньше Байдена выступит перед журналистами после саммита Россия — США
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выступит перед журналистами раньше своего американского коллеги Джо Байдена по итогам переговоров.

Встреча глав государств состоится 16 июня в Женеве. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени. В Кремле отметили, что переговоры будут продолжаться около пяти часов с учетом перерывов.

Ожидается, что президенты двух стран обсудят вопросы преодоления кризиса в двусторонних отношениях. Кроме того, будет затронута тема борьбы с коронавирусной инфекцией.

#путин #байден #саммит
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