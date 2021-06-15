Путин раньше Байдена выступит перед журналистами после саммита Россия — США

kremlin.ru / Администрация президента России
Президент России Владимир Путин выступит перед журналистами раньше своего американского коллеги Джо Байдена по итогам переговоров.
Встреча глав государств состоится 16 июня в Женеве. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени. В Кремле отметили, что переговоры будут продолжаться около пяти часов с учетом перерывов.
Ожидается, что президенты двух стран обсудят вопросы преодоления кризиса в двусторонних отношениях. Кроме того, будет затронута тема борьбы с коронавирусной инфекцией.