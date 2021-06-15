Киев не готов принять договоренности Путина и Байдена по Украине

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Киев не собирается принимать соглашения по Украине, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Украинская сторона четко донесла позицию: власти не признают принятые без них договоренности. С таким заявлением выступил глава МИД государства Дмитрий Кулеба. Слова министра передает РИА Новости.

"Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут", — подчеркнул Кулеба.

По мнению дипломата, украинский вопрос станет одной из главных тем в обсуждении Байдена и Путина. Президент США не станет за спиной Киева устанавливать договоренности, таких рисков нет, убежден министр.