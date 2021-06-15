Жители Владивостока боятся за жизнь из-за обрушения зданий

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Куски фасада старинного здания во Владивостоке едва не рухнули на припаркованную рядом иномарку. Пострадавших из-за обрушения нет.

Построенный в 30-х годах прошлого века дом по Светланской улице в настоящее время находится в неприглядном виде, сообщает «Комсомольская правда». Местные жители прокомментировали ситуацию в Сети.

«Когда будут реставрировать все здания-памятников архитектуры? Они уже из последних сил держатся», — посетовали горожане.

Некоторые признались, что у них развивается фобия ходить рядом со зданиями из-за страха, что на голову «что-нибудь прилетит». Другие пошутили, что просто кто-то забыл «сдать на капремонт».

Недавно и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков лично осматривал центральные улицы города. После прогулки он распорядился отреставрировать исторические фасады домов.