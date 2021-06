Сотрудников ресторана арестовали за отказ давать задаром бургеры пакистанской полиции

Почти два десятка сотрудников ресторана быстрого питания Johnny & Jugnu в Пакистане арестовали из-за того, что они отказались бесплатно кормить бургерами местных полицейских. Об этом сообщает либеральное американское издание CNN.

Менеджеры ресторана рассказали, что для сотрудников местного отделения полиции стало "нормой" требовать бесплатную еду в ресторанах. Однако в этот раз работники Johnny & Jugnu решили отказать.

Они рассказали, что на следующий же день их арестовали, персоналу даже не дали время на закрытие заведения, клиенты же так и остались ждать свои заказы. Сотрудники заведения просидели в участке около семи часов. По их словам, о причинах задержания им не сообщали.

Отмечается, что подобные инциденты с Johnny & Jugnu происходят уже не впервой. Однако после освещения этого резонансного случая в СМИ, в местном отделении полиции сообщили, что учинивших произвол сотрудников уже отстранили от работы.

IG Punjab Inam Ghani have taken notice of the Johnny and Jugnu restaurant incident and have suspended the SHO Defence C and the staff of the police station involved. No one is allowed to take law into his own hands. Injustice will not be tolerated. All of them will be punished.