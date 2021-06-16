Сотрудников ресторана арестовали за отказ давать задаром бургеры пакистанской полиции

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Почти два десятка сотрудников ресторана быстрого питания Johnny & Jugnu в Пакистане арестовали из-за того, что они отказались бесплатно кормить бургерами местных полицейских. Об этом сообщает либеральное американское издание CNN.

Менеджеры ресторана рассказали, что для сотрудников местного отделения полиции стало "нормой" требовать бесплатную еду в ресторанах. Однако в этот раз работники Johnny & Jugnu решили отказать.

Они рассказали, что на следующий же день их арестовали, персоналу даже не дали время на закрытие заведения, клиенты же так и остались ждать свои заказы. Сотрудники заведения просидели в участке около семи часов. По их словам, о причинах задержания им не сообщали.

Отмечается, что подобные инциденты с Johnny & Jugnu происходят уже не впервой. Однако после освещения этого резонансного случая в СМИ, в местном отделении полиции сообщили, что учинивших произвол сотрудников уже отстранили от работы.

«Никому не разрешено брать закон в свои руки. Несправедливость недопустима. <...> Все они будут наказаны», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Пенджаба.

IG Punjab Inam Ghani have taken notice of the Johnny and Jugnu restaurant incident and have suspended the SHO Defence C and the staff of the police station involved. No one is allowed to take law into his own hands. Injustice will not be tolerated. All of them will be punished. — Punjab Police Official (@OfficialDPRPP) June 12, 2021

Саман Башир, руководитель отдела маркетинга пострадавшей компании, сказал, что инцидент очень расстроил команду, но похвалил правительство за оперативное вмешательство в ситуацию.

«Мы рассказали общественности о том, что произошло, и в течение двух часов получили ответ от властей. <...> Мы рады, что люди встали, чтобы поддержать нас, это луч света», — сказала она.

Ранее сотни тысяч темнокожих граждан США пришли в ярость, когда получили по электронной почте сообщение от крупнейшей в стране торговой сети Walmart: «Добро пожаловать в Walmart, ниггер».