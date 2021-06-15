Стало известно, кто выступит на «Алых парусах — 2021»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Организаторы главного праздника для выпускников — «Алые паруса» — рассказали, кто из артистов примет участие в шоу в этом году.

На Дворцовой площади в Петербурге уже идет подготовка для театрализованного представления. Вести концерт будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Перед выпускниками с поздравлениями и музыкальными подарками выступят: JONY, Ваня Дмитренко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto, Ирина Дубцова и Светлана Лобода. Чьи хиты станут последним штрихом праздника остается пока секретом.

Режиссер-постановщик «Алых парусов» Михаил Колпахчиев рассказал, что в программу шоу включены фрагменты значимых для истории России событий: первый полет человека в космос, победа князя Александра Невского на Чудском озере.

В этом году «Алые паруса» пройдут 25 июня в акватории Невы. Организаторы заверяют, что будут строго соблюдаться все требования по нераспространению коронавируса. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на 5 канале и в интернете.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В 2020 году праздник состоялся в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Красочный фейерверк и проход парусника в Финском заливе можно было увидеть только на экранах. Тем не менее, «Алые паруса - 2020» завоевали победу на международном конкурсе Global Eventex Awards.