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«Психологический бред». Политолог высмеял идею Киева обложить налогами Крым

Региональная повестка
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«Психологический бред». Политолог высмеял идею Киева обложить налогами Крым
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Жителям Крыма не грозят налоги со стороны Киева. Об этом заявил российский политолог Владимир Джаралла, комментируя новость о том, что Верховная Рада намерена упразднить свободную экономическую зону «Крым» и заставить жителей полуострова жить по налоговому законодательству Украины. 

Эксперт назвал это решение «психологическим бредом» и отнес его к разряду «виртуальных», поскольку реальных последствий для крымчан новые правила Украины не принесут. На полуострове продолжат жить исключительно по российским законам. 

«Никакого отношения к реальности эта ситуация не имеет. В принципе были предположения о том, что при принятии этого акта [о создании свободной экономической зоны "Крым"] внутри самой Украины возникнут коррупционные схемы по уходу от налогообложения. Однако, как оказалось, в украинской реальности достаточно и без этого своих инструментов. Поэтому сейчас отмена ничего не меняет», – отметил Джаралла.

Свободная экономическая зона «Крым» была создана в 2014 году. Благодаря ей жители полуострова получили в Украине статус иностранцев, их освободили от уплаты налогов и сборов. Теперь в Верховной Раде намерены принять законопроект «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», который отменяет порядки последних семи лет. 

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