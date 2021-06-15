NBC не смог перевести поговорку Путина

kremlin.ru / Администрация президента России

Американский телеканал NBC не смог перевести поговорку, которую президент России Владимир Путин использовал, комментируя расширение НАТО на восток. Полная расшифровка интервью — первого за три года американской прессе — была опубликована на официальном сайте NBC 14 июня.

Журналист NBC Ким Симмонс заявил, что НАТО проводит маневры в ответ на российские учения, и обвинил Москву в эскалации напряженности с организацией.

«НАТО своего рода играет в оборону», — заверил Симмонс.

В свою очередь Владимир Путин возмутился подобным обвинениям.

«Ничего себе оборона! В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?» — задался вопросом глава государства.

kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер напомнил, что после этого военный блок произвел целых две волны расширения в Восточной Европе.

«Где написано, где было закреплено это обещание?» — возразил американский журналист.

На это президент ответил, хлопая в ладоши:

«Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге».

«Обманули дурачка на четыре кулачка».



Путин про устные обещания НАТО Горбачёву не расширяться на восток и об учениях альянса у российских границ pic.twitter.com/HOkHKvsZQ0 — НТВ (@ntvru) June 14, 2021

Однако американцам непросто дался перевод русской поговорки. Не вдаваясь в детали, журналисты так представили слова президента:

«Right, right, right. Right, right. Well done. Well done. Correct. You’ve got a point. Nyah, nyah, nyah, got you good».

Дословно это означает: «Верно, верно, верно. Верно, верно. Молодец. Молодец. Правильно. Вы правы. Ня, ня, ня, я вас понял». Последние восклицания используются в английском языке, чтобы выразить недовольство.

Телеканал NBC дословно перевел большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал Владимир Путин. Так, например, без кавычек журналисты перевели фразу «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», которую в романе «Золотой теленок» произносит Остап Бендер. Путин таким образом ответил на обвинения в адрес России по теме кибератак.

Дословно NBC перевел и пословицу «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», которую Путин произнес, рассуждая о внутренней политике США.