NBC не смог перевести поговорку Путина

Американский телеканал NBC не смог перевести поговорку, которую президент России Владимир Путин использовал, комментируя расширение НАТО на восток. Полная расшифровка интервью — первого за три года американской прессе — была опубликована на официальном сайте NBC 14 июня.

Журналист NBC Ким Симмонс заявил, что НАТО проводит маневры в ответ на российские учения, и обвинил Москву в эскалации напряженности с организацией.

В свою очередь Владимир Путин возмутился подобным обвинениям.

Российский лидер напомнил, что после этого военный блок произвел целых две волны расширения в Восточной Европе.

На это президент ответил, хлопая в ладоши:

Однако американцам непросто дался перевод русской поговорки. Не вдаваясь в детали, журналисты так представили слова президента:

«Right, right, right. Right, right. Well done. Well done. Correct. You’ve got a point. Nyah, nyah, nyah, got you good».