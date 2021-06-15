История Доры Ратьен: как любимая спортсменка Гитлера стала мужчиной

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-C10378 / unbekannt / CC-BY-SA 3.0

В век свободы самоопределения, когда трансвеститы и трансгендеры вещают с телеэкранов и трибун министерств здравоохранения, история про Дору Ратьен обретает новые краски. За несколько лет до начала Второй мировой войны немецкая спортсменка ставила мировые рекорды и нередко краснела от похвалы со стороны Адольфа Гитлера.

Однако любая хорошая история рано или поздно кончается. В 1938 году девушка сошла с поезда на вокзале города Магдебург по требованию местных полицейских, а уже через несколько часов вместо скромной Доры перед правоохранителями предстал обозленный и уставший Генрих Ратьен.

Прыжок в высоту

Дора родилась интерсекс-человеком. Так называют людей, чьи половые органы в утробе матери развились не до конца. Бременская акушерка, принимавшая роды у госпожи Ратьен, так и не смогла определить пол ребенка, поэтому сказала обеспокоенным родителям, что у них родилась дочь.

Сказано – сделано. Всю оставшуюся жизнь чета Ратьен искренне считала, что воспитывает представительницу прекрасного пола. Окончив школу, Дора вступила в спортивный клуб Komet Bremen, где почти сразу начала показывать великолепные результаты по прыжкам в высоту. Женскую половину смущало только то, что девушка, по непонятным причинам, отказывалась принимать душ вместе со всеми.

В юности Дора стала осознавать, что ее не интересуют женские наряды и разговоры о косметике, пишут эксперты исторического портала «Русская семерка». Уроженка Бремена поняла, что она, на самом деле, не девочка, но перечить родителям было опасно. Поэтому Дора стойко сносила все тяготы своего положения и, сцепив зубы, продолжала наряжаться в платья и готовиться к тренировкам в женской раздевалке.

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-C10379 / unbekannt / CC-BY-SA 3.0

В 1938 году Вена принимала у себя чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором женщинам впервые выдали спортивный инвентарь и разрешили состязаться между собой. Дора Ратьен поехала на соревнования в составе германской команды и сразу же заняла первое место по прыжкам в высоту, установив мировой рекорд.

Еще во время учебы в Komet Bremen перспективную спортсменку приметил сам фюрер, который не раз ставил Ратьен в пример остальным воспитанницам бременского клуба и отмечал ее многочисленные успехи.

Не Дора, а Генрих

Подруги Ратьен первое время закрывали глаза на раздельное принятие душа, однако со временем они начали замечать чересчур низкий голос и своеобразные манеры спортсменки. Роковая правда вскрылась спустя несколько дней после триумфа Доры на чемпионате в Вене.

Девушка возвращались домой на поезде, когда наблюдательный проводник смутился видом «мужчины в женской одежде» (в те годы в Европе находиться в общественном месте в таком виде было еще не принято). «Девушку» попросили сойти с поезда и отвезли в отделение полиции города Магдебург. После непродолжительного допроса Дора с облегчением призналась, что представляет мужскую половину населения, и все это время выдавала себя не за ту, кем является на самом деле.

Врачи подтвердили: половые признаки указывают на то, что перед следствием предстанет все же молодой человек. Ратьен собирались судить, однако Фемида не нашла в его действиях следов преступления или намерения получить материальную выгоду из своего положения. Спустя год юноше выдали новую трудовую книжку и удостоверение инвалида. Некоторые источники указывают на то, что в годы войны Генрих (назвали в честь отца) Ратьен воевал на стороне нацисткой Германии в звании рядового солдата Вермахта.

youtube.com / VICTV VRN

Журнал Time в 1966 году опубликовал материал, автор которого якобы лично общался с Генрихом Ратьеном. Если верить тексту, мужчина плакал и признавался в том, что нацисты заставляли его притворяться девочкой «ради чести и славы Германии».

До конца своих дней Генрих Ратьен жил в Бремене, заправлял баром своих родителей и никогда не общался с журналистами. В 2008 году в возрасте 90 лет рекордсмен по прыжкам в высоту скончался.