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Шугалей возглавит список партии "Родина" на сентябрьских выборах в ЗакС Петербурга

Политика
/ Обновлено: 15 июня 2021 16:58 85

Шугалей возглавит список партии «Родина» на сентябрьских выборах в ЗакС Петербурга
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Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возглавит список партии "Родина" на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.

Российский социолог, президент ФЗНЦ Максим Шугалей будет избираться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он возглавит список партии "Родина" на сентябрьских выборах, как пишут петербургские Telegram-каналы, ссылаясь на инсайдеров.

Ранее глава партии "Родина", депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев совершил рабочую поездку по Белгородской области. Вместе с Шугалеем он встретился с представителями областной организации "Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий". Они обсудили проблемы ветеранов и детей войны.

#выборы #законодательное собрание #максим шугалей
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