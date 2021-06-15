Шугалей возглавит список партии «Родина» на сентябрьских выборах в ЗакС Петербурга

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Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей возглавит список партии "Родина" на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.

Российский социолог, президент ФЗНЦ Максим Шугалей будет избираться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он возглавит список партии "Родина" на сентябрьских выборах, как пишут петербургские Telegram-каналы, ссылаясь на инсайдеров.

Ранее глава партии "Родина", депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев совершил рабочую поездку по Белгородской области. Вместе с Шугалеем он встретился с представителями областной организации "Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий". Они обсудили проблемы ветеранов и детей войны.