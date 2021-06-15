Черчесов предупредил Бузову, что в раздевалку к футболистам ее никто не пустит

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не пустит в раздевалку национальной команды Ольгу Бузову.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал комментировать скандальный эфир на "Матч ТВ" с участием певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева, во время которого телеведущий позволил себе некорректные вопросы и замечания в адрес экс-участницы "Дома-2". Черчесов попросил "никого не обижаться", поскольку он "не смотрит телевидение". По его словам, скандальный телемост он не видел.

Накануне Бузова появилась в прямом эфире "Матч ТВ", в ходе которого пыталась рассуждать об игре сборной России на Евро-2020. При этом певица уточнила, что готова прийти в раздевалку сборной России и мотивировать команду. Также Бузова призвала российских футболистов "ничего не бояться". Позже к передаче присоединился комментатор Дмитрий Губерниев из студии в Санкт-Петербурге. В ходе телемоста спортивный журналист обидел певицу, доведя ее до слез.

"Но, естественно, в мужскую раздевалку женщину (Ольгу Бузову. — Прим. Ред.) мы пускать не будем. Тут сидит Джикия (защитник сборной России. — Прим. Ред.), он подтвердит, что в раздевалке мужчины должны готовиться к игре, а не отвлекаться на женщину", — предупредил Черчесов в интервью kp.ru.

Российские футболисты провели тренировку на петербургском стадионе "Петровский". В преддверии игры против сборной Финляндии все игроки команды, кроме получившего травму в первом матче группового этапа Евро-2020 полузащитника Юрия Жиркова, занимались в общей группе. 37-летний ветеран сборной не принял участие в тренировочном процессе.

Матч против финской команды пройдет 16 июня, начало — в 16:00. Заключительная встреча группового этапа против Дании состоится 21 июня. В первом матче россияне крупно уступили бельгийцам (3:0).