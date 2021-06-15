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ABC News: американцы выразили недоверие к Байдену в переговорах с Путиным

Европа и США
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ABC News: американцы выразили недоверие к Байдену в переговорах с Путиным
Global Look Press / CNP / AdMedia

Ipsos и ABC News провели исследование, которое показало, что 34% опрошенных американцев не доверили бы главе США Джо Байдену вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Из респондентов только 29% признали, что абсолютно полагаются на своего президента.

По методам ведения международной политики Байдена поддержали 32% американцев, которые полностью ему доверяют, 26% — доверяют «в некоторой степени», а 42% признались, что не очень доверяют своему президенту. 

Также Байден заручился большой поддержкой демократов — 91%, среди независимых избирателей ему доверяют 61% респондентов. Среди республиканцев Байдена поддержали 15%.

Кроме того, 44% уверены, что при президентстве Байдена США укрепили лидирующие позиции в мире. С этим не согласились 36% респондентов.

#сша #опрос #байден #американцы
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