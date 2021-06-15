Криштиану Роналду перед матчем с Венгрией с пренебрежением отнесся к Coca-Cola

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал недовольство, когда возле него на столе поставили две бутылки Coca-Cola.

Звезда португальской команды отодвинул бутылки со сладким газированным напитком в сторону и оставил перед собой лишь воду. Инцидент произошел в ходе пресс-конференции перед стартовым матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии.

"Вот что надо пить", — обратился он к присутствующим представителям СМИ.

У Роналду нет спонсорского контракта с Pepsi, в то время как Coca-Cola является официальным спонсором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Евро-2020.

Сегодня, 15 июня, сборная Венгрии в Будапеште примет команду Фернанду Сантуша. Встреча пройдет на стадионе "Пушкаш-Арена"в 19:00 по московскому времени, онлайн-трансляцию будет вести телевизионный канал "Матч ТВ".