Президенты Турции и Азербайджана подписали в Шуши союзническую декларацию

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях.

Документ был подписан в городе Шуша (Нагорный Карабах). Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки. Соглашение крайне важно, передает слова Алиева РИА Новости.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", — заявил он.

Декларация относится ко всем направлениям сотрудничества между двумя государствами. Анкара и Баку планируют развивать сотрудничество и в сфере обороны, уточнил Алиев.

Также в Турции ранее анонсировали подписание соглашения о восстановлении Карабаха. Заключение этого договора Алиевым и Эрдоганом также должно состояться в городе Шуша.