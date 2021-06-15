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Президенты Турции и Азербайджана подписали в Шуши союзническую декларацию

Политика
/ Обновлено: 15 июня 2021 16:40 72

Президенты Турции и Азербайджана подписали в Шуши союзническую декларацию
tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях.

Документ был подписан в городе Шуша (Нагорный Карабах). Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки. Соглашение крайне важно, передает слова Алиева РИА Новости.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", — заявил он.

Декларация относится ко всем направлениям сотрудничества между двумя государствами. Анкара и Баку планируют развивать сотрудничество и в сфере обороны, уточнил Алиев.

Также в Турции ранее анонсировали подписание соглашения о восстановлении Карабаха. Заключение этого договора Алиевым и Эрдоганом также должно состояться в городе Шуша.

#эрдоган #алиев #декларация
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