Юшков: менеджеры «Нафтогаза» возомнили себя победителями «Газпрома» в судах

ФБА «Экономика сегодня» /

Угрозы руководства украинской компании «Нафтогаз» подать в суд на «Газпром», если тот не обеспечит транзит газа из стран Центральной Азии на Украину, не имеют ничего общего с реальностью и являются «просто бредом».

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя озвученные главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко соответствующие планы.

«Непонятно, в какой суд "Нафтогаз" мог бы подать иск. "Нафтогаз" никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы "Газпром" осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но "Газпром" не делает этого, — объяснил аналитик. — Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита».

vk.com / Игорь Юшков

Также Юшков добавил, что можно было бы говорить о каком-то ущемлении прав «Нафтогаза», если бы у украинской компании был заключен контракт на транспортировку голубого топлива из стран Средней Азии, и этот контракт было бы невозможно исполнить из-за отсутствия транзита по российской территории. Но у «Нафтогаза» нет подобных договоров ни с кем из среднеазиатских стран, в первую очередь потому что там нет лишнего газа, который можно было бы продать Украине.

А если бы Украина и нашла какие-то объемы поставок, ее бы не устроила рыночная цена среднеазиатского газа, уверен эксперт-энергетик.

По его словам, миф о якобы сверхдешевом среднеазиатском газе сложился еще 20 лет назад, когда голубое топливо действительно стоило крайне мало и Украина покупала его транзитом через российскую территорию. Но ситуация с тех пор сильно изменилась, и теперь практически весь газ из Средней Азии идет в Китай, а еще небольшие объемы закупает «Газпром». Среднеазиатские поставщики газа намерены и дальше продавать топливо только Китаю и «Газпрому», и если бы они и решили продавать газ Украине, то только по рыночной цене.

Также Игорь Юшков добавил, что Киев, угрожая «Газпрому» судом, сам противоречит своей же практике.

«Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например, американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ и на нее тоже можно подавать в суд», — заявил эксперт.

naftogaz.com / Пресс-служба Нафтогаза

Таким образом, подвел итог Юшков, слова Витренко являются «полным бредом» и не имеют никакого отношения к реальным поставкам газа. При чем Украина, похоже, и сама не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Целью всех последних заявлений Витренко в этой сфере является удержание за собой кресла главы «Нафтогаза».

«Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – добавил Юшков.

По его словам, руководства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» наживается на транзите газа из России в Европу, поэтому не хочет терять своих мест.

В случае, если поднимается вопрос о их возможном увольнении, менеджеры «Нафтогаза» тут же заявят о незаконченных судебных спорах с «Газпромом» и о том, что им необходимо продолжать работать, чтобы выиграть эти процессы