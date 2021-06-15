Госдума изучает предложение ФЗНЦ о признании «Медиазоны» иноагентом

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила сведения о деятельности и зарубежном финансировании "Медиазоны" в государственные органы.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием признать интернет-издание "Медиазона" иностранным агентом. Рассмотрением обращения занялась соответствующая комиссия Госдумы, которая передала компетентным органам сведения об участии данного СМИ в политической деятельности и получении средств из-за рубежа.

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что владелец "Медиазоны" Петр Верзилов нарушает законы и искажает факты о событиях, происходящих на территории России. Он подчеркнул, что если кто-то пытается выставить страну "наивысшим злом", нужно дать ему адекватный ответ.