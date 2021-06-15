Россия за день. Главное: снести Анапу по Варламову и бесплатное молоко на Алтае

минкурортов Краснодарского края /

Воронежская область. В воронежском правительстве намерены потратить на замену лифта для губернатора и VIP-персон более 6,5 млн рублей. К подъемнику предъявили строгие требования: пол должен быть покрыт красным мрамором, стены — иметь бронзовый цвет и вставки из натуральной кожи, а потолок — обшит шпоном.

Волгоградская область. В Волгограде сорвалось проведение референдума о смене часового пояса. В избиркоме при проверке документов забраковали 17% подписей при максимуме в 5%. Возражать активисты не стали.

Иркутская область. В правительстве Иркутской области недосчитались 5,8 млрд рублей на зарплаты работникам образования. По данным чиновников, имеющейся суммы хватит лишь на 10 месяцев. Восполнить нехватку намерены из федеральной казны.

Краснодарский край. Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру Илье Варламову временно стать его заместителем по развитию городской среды после визита активиста в курортный город. От должности гость отказался и заявил, что Анапу проще снести и отстроить заново.

Pr Scr youtube.com / Youtube-канал varlamov

Алтайский край. Бывший министр транспорта на Алтае Александр Дементьев признал вину в получении взятки в 5 млн рублей. Экс-министр получил право ожидать суда не в СИЗО, а под домашним арестом. В конце мая Дементьев ушел в отставку по собственному желанию и уехал в Москву, где его и задержали.

Алтайские справедливороссы в Ключевском районе бесплатно раздали местным жителям 100 литров молока. Ранее они закупили пачки у местных фермеров, которые из-за пандемии оказались на грани банкротства.

Забайкальский край. Депутат гордумы Читы Александр Щебеньков предложил в 2022 году выделять народным избранникам из бюджета по 10 тысяч рублей ежемесячно на оплату работы их помощников. Обсуждение вопроса решено отложить до переговоров с Минфином региона.

Ханты-Мансийский автономный округ. Экс-мэр Нижневартовска Василий Тихонов, который 25 мая подал в отставку из-за начавшейся в отношении него проверки правоохранителей, сообщил о ее благополучном завершении. Никаких обвинений чиновнику предъявлено не было.

n-vartovsk.ru / Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска

Камчатский край. Правительство Камчатки решило не завершать строительство канализационной насосной станции, которое остановилось 6 лет назад. По словам общественников, на возведение КНС успели потратить десятки миллионов бюджетных рублей. Теперь власти намерены строить объект заново.

Красноярский край. На юге Красноярского края вскоре запустят фототур по местам обитания краснокнижного снежного барса. Первые туристы проедут по заповедным местам в поисках редких животных уже в этом году. Сегодня в России насчитывается не более ста ирбисов.

Омская область. В Омске после жалоб жителей на резкий химический запах выявили повышенное содержание в воздухе фенола и сероводорода. Местное Минприроды поручило Роспотребнадзору принять меры реагирования. Какие — не уточняется.

Ставропольский край. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил местных врачей за оперативную помощь главе Кисловодска Александру Курбатову. Чиновник получил серьезную травму при падении с электросамоката. Его успешно прооперировали. Но сейчас он находится в искусственной коме.

pixabay.com /

Вологодская область. Снимок разряда молнии в поле, сделанный фотографом Евгением Смольским из города Красавино, вошел в ТОП-50 лучших на ежегодном международном конкурсе 35AWARDS. Конкуренцию ему составили более 123 тысяч фотографов из 173 стран мира.

Ульяновская область. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских объявил об отставке мэра региональной столицы Сергея Панчина. Пост градоначальник покинул по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на работе председателя Ассоциации Совета муниципальных образований.

Нижегородская область. Жителей Нижнего Новгорода признали самыми гостеприимными в России. Аналитики провели опрос в 16 городах-миллионниках. Людей спрашивали, хотят ли они видеть больше туристов в своих городах. 52% нижегородцев высказались «за».