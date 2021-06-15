«Сделали, не подумав»: Боярский отреагировал на скандальный эфир с Бузовой и Губерниевым

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Актер Михаил Боярский отреагировал на скандальный эфир телеканала "Матч-ТВ", во время которого Ольгу Бузову довели до слез. Телеведущую пригласили в качестве эксперта.

Исполнительница хита "Мало половин" приняла участие в программе, в ходе которой обсуждались итоги первых встреч Евро-2020, в том числе поражение сборной России от бельгийской команды. Вместе с Бузовой во время прямого включения из Северной столицы появился журналист и "голос биатлона" Дмитрий Губерниев. Во время эфира он поинтересовался у Бузовой, какая футбольная школа ей нравится больше: советская или российская.

Телеведущая ушла от ответа и начала обвинять Губерниева в том, что он ведет себя не как мужчина. После этого 35-летняя певица расплакалась, сказав, что "знала, что этим все закончится".

Боярский назвал этот эфир "странным". Актер театра и кино уточнил, что уже давно не смотрит программы, в которых принимает участие исполнительница. По его словам, руководство канала пригласило ее, "не подумав".

"Я с ее участием давно ничего не смотрю. Меня это не интересует. Я думаю, что это сделали, не подумав", — резюмировал Боярский в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Многие представители шоу-бизнеса, политики и другие раскритиковали журналиста за то, как он себя вел во время беседы с Бузовой. Так, ведущая передачи "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак поддержала спортивного комментатора, подчеркнув, что он "вывел неуча на чистую воду".