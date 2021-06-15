ЦРУ и соратники Трампа готовят Байдена к «жестокой риторике» в Женеве

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Американский президент Джозеф Байден активно готовится ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Источники Axios в стенах Белого дома сообщают, что демократ созвал целую команду экспертов, чтобы выстроить стратегию переговоров с главой РФ.

Примечательно, что в числе приглашенных «консультантов» есть соратники бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, с Байденом беседовала экс-глава департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) США Фиона Хилл. В 2018 году она сопровождала Трампа в Хельсинки на переговорах с Владимиром Путиным, а французская газета Le Figaro называла ее «главным американским экспертом по России».

Также в подготовительную команду Байдена вошли Джон Теффт и Майкл Макфол – ушедшие на пенсию американские послы в РФ (работали во время президентства Барака Обамы). Парад «эксов» продолжает бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, который сейчас работает в университете Станфорда.

Единственным действующим госчиновником среди окружения Джо Байдена стал старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин.

Западные журналисты утверждают, что все эти люди «не понаслышке знакомы с тактикой и приемами бывшего полковника КГБ». Байдена убедили в том, что проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после встречи на вилле Ла-Гранж в Женеве нельзя. Эксперты опасаются повторения 2018 года: западные СМИ упорно транслируют мысль, что та пресс-конференция Трампа и Путина была для США «позорной».

kremlin.ru /

Помочь избежать такого позора может как раз Фиона Хилл, которая во время процесса по импичменту Дональда Трампа рассказала интересные подробности о встрече трехлетней давности. По ее собственному признанию, в тот день она готова была симулировать плохое самочувствие, лишь бы вызвать бригаду скорой помощи и остановить ту пресс-конференцию.

Здоровая жестокость

Во время брифинга советники американского президента сошлись на том, что «наступать» на Путина нужно во время «откровенных разговоров». Прямые формулировки якобы должны показать российскому главе те позиции, на которых твердо стоят США.

Помимо агрессивной риторики Байдену также посоветовали поискать дополнительные пути взаимодействия с Россией. Почему бы, к примеру, странам не возродить практику сезонного обмена студентами или восстановить дипломатические отношения, посчитали специалисты. Прислушается ли глава Белого дома к таким советам, мир узнает уже совсем скоро.

Global Look Press / Doug Mills

На атакующей тактике настаивали в основном те, кого в экспертный круг не позвали. Бывший главный советник президента США по России и Европе Тим Моррисон заявил, что «жесткая риторика — это здорово», но нужно следить за последствиями. Ведь встреча двух президентов важна не только для Москвы и Вашингтона: за каждым их словом будут наблюдать Пекин и Тегеран.

Ранее о подготовке Байдена к саммиту в Женеве писал американский леволиберальный журнал Times. Его источники заявляли, что глава государства в последнее время начинал каждый свой день с брифинга, на котором ведущую роль играл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

«Куда бы [Путин] ни пошел, он должен встречать сопротивление», — говорил он президенту.

Американская разведка будет довольна встречей первых лиц только в одном случае — если Путин, выходя из переговорной комнаты, подумает: «американцы что-то замышляют против нас».

Подробнее о том, как, где и когда пройдет саммит России и США с участием Владимира Путина и Джо Байдена, вы можете прочитать в нашем материале.