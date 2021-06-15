Пословица Путина в интервью американскому журналисту вызвала бурную реакцию в КНР

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Читатели китайской газеты выразили восхищение по поводу высказывания президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту.

Их поразила пословица, которую президент вспомнил во время обсуждения темы прав человека. Интервью у Путина брал журналист Кир Симмонс. Президент напомнил собеседнику о штурме Капитолия и вспомнил известную пословицу. Читатели "Гуаньча" бурно отреагировали на слова российского лидера.

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение", — подчеркнули китайские комментаторы.

Они назвали интервью потрясающим и восхитились спокойствием Путина. Пользователи Сети обратили внимание на разницу между президентом РФ и его американским коллегой Джо Байденом. Они указали на тревожное выражение лица американского лидера в противовес невозмутимому Путину.