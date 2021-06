Китайцы восторженно оценили стиль Путина на интервью NBC

kremlin.ru / Администрация президента

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с лидером США Джо Байденом дал большое интервью американскому телеканалу NBC. Журналист Кир Симмонс поднимал провокационные темы и, по мнению зрителей, не всегда вел себя корректно.

Например, корреспондент вновь поднял тему бездоказательных обвинений в адрес России из-за «вмешательства» в президентские выборы в США. В ответ Путин иронично отметил, что удивлен тому, что РФ еще не обвинили в создании движения Black Lives Matter.

Симмонс также выразил мнение, что в России якобы нарушают права человека и «подавляют оппозицию». Президент России напомнил американскому журналисту о штурме Капитолия и последующих беспорядках, которые последовали после выборов президента.

«У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, когда рожа крива… Если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас», — сказал Путин.

Читатели китайского издания «Гуаньча» поддержали российского лидера. Некоторые отметили, что им импонирует стиль и слова Путина. Многим понравилась способность главы РФ применять пословицы и крылатые выражения.

«Золотые слова, скоро они станут очень популярными!» — считает Tied the sun's rays in a rope.

«Американская пословица гласит, что, если ты уродлив, просто поверни зеркало на других», — пошутил guan_15720477591689.

«Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!» — написал Make me change my name.

«Мне очень нравится прямой, резкий и открытый стиль Путина», — добавил Three views of the rabbit.

Читатели также посчитали, что Симмонс проявил непрофессионализм и провалил такое важное интервью.

«Так оскорблять президента другой страны в эфире — разве журналисты западных СМИ не должны покраснеть от стыда?» — возмутился читатель под ником Confirmation code sent successfully.

«Не давайте этим американским СМИ возможности для интервью. Их вопросы касаются только клеветы. Если вы хорошо ответите, то они не будут это пускать в эфир, а если ответите плохо — они тут же начнут ругать вас с сильнейшей злобой», — отметил Don't be nice to old America.

Во время интервью Симмонс позволил себе перебить президента, когда тот стал отвечать на вопрос об иноагентах. Путин возмутился и попросил журналиста «не затыкать рот» собеседнику.