Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В России продлили срок временного пребывания мигрантов без санкций до конца сентября

Общество
56

В России продлили срок временного пребывания мигрантов без санкций до конца сентября
pixabay.com / skeeze

Сроки временного пребывания мигрантов в России без каких-либо санкций продлили до 30 сентября текущего года.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, у прибывших на территорию страны граждан не может закончиться вид на жительство.

Такие же правила действуют для обладателей виз, миграционных карт и так далее. Мигрантов также запрещается выдворять с территории страны. Однако это не касается тех, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу национальной безопасности.

#россия #путин #санкции #мигранты
Госдума изучает предложение ФЗНЦ о признании "Медиазоны" иноагентом
Госдума изучает предложение ФЗНЦ о признании "Медиазоны" иноагентом
Политика
15:44 | 15 июня
"Сделали, не подумав": Боярский отреагировал на скандальный эфир с Бузовой и Губерниевым
"Сделали, не подумав": Боярский отреагировал на скандальный эфир с Бузовой и Губерниевым
Шоу-бизнес
15:23 | 15 июня
Пословица Путина в интервью американскому журналисту вызвала бурную реакцию в КНР
Пословица Путина в интервью американскому журналисту вызвала бурную реакцию в КНР
Политика
15:13 | 15 июня