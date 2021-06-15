В России продлили срок временного пребывания мигрантов без санкций до конца сентября

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Сроки временного пребывания мигрантов в России без каких-либо санкций продлили до 30 сентября текущего года.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, у прибывших на территорию страны граждан не может закончиться вид на жительство.

Такие же правила действуют для обладателей виз, миграционных карт и так далее. Мигрантов также запрещается выдворять с территории страны. Однако это не касается тех, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу национальной безопасности.