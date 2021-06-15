ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

Если в хоккее команда Финляндии является, пожалуй, самым неудобным соперником для сборной России, то в футболе ситуация выглядит диаметрально противоположной.

Чтобы найти информацию о последнем успехе кудесников мяча с болот Суоми над восточным соседом, необходимо погрузиться в анналы истории – во времена, когда Выборг еще считался финским, Великое княжество Финляндское являло собой часть Российской Империи, а в мире еще и не задумывались о начале Первой мировой войны.

В январе злополучного для отечественного футбола 1912 года потомок немецких купцов Роберт Фульда стал инициатором создания Всероссийского футбольного союза – организации, которая бы смогла представлять самую большую страну в мире ФИФА. А уже в июне Роберт Фридрихович вместе с пионером российского олимпийского движения Георгием Дюперроном отправились во главе футбольной сборной Российской империи на V летние Игры в Стокгольм.

Первая в истории национальная команда выступила на Играх крайне неудачно, вылетев от финнов уже в первом раунде – 1:2. Несмотря на то, что Великое княжество входило в состав империи, Финляндии разрешили выступать на Олимпиаде отдельной командой, а вместо флага на церемонии открытия ОИ делегация вассального государства на глазах короля Швеции Густава V и первого президента МОК Пьера де Кубертена прошла под знаменем хельсинкского шведскоязычного женского гимнастического клуба.

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

В утешительном раунде российские футболисты-любители и вовсе опозорили честь империи, потерпев сокрушительное поражение от Германии – 0:16. Причем, десять мячей немцев организовал Готфрид Фукс, брат композитора Рихарда Фукса. Через двадцать лет, после прихода к власти национал-социалистов, он сбежит в Канаду.

Разберем, кем же были игроки той сборной, которые стояли у истоков пораженческих настроений в сердцах российских болельщиков.

Лев Фаворский, вратарь, «Сокольнический клуб спорта» (Москва)

Именно Фаворскому выпала нелегкая доля – вынимать 18 мячей из сетки ворот после двух матчей. Сразу после Олимпиады, в товарищеской встрече с Венгрией (0:9), он получил травму, которая не позволила Фаворскому продолжить спортивную карьеру.

Уже в советское время сумел реализовать себя в науке, защитив докторскую диссертацию по химии. Скончался в 1969 году.

Петр Борейша, вратарь, «Нева» (Санкт-Петербург)

Был заявлен резервным голкипером, однако на Играх в Стокгольме на поле не появился. Провел три товарищеских матча за сборную с незавидной статистикой – 7 пропущенных от англичан в 1911 (0:7), 5 пропущенных от шведов в 1913 (1:5), 2 пропущенных от сборной Москвы (2:2).

После революции отбыл в Париж, где работал корректором у русских писателей-эмигрантов, а также основал во Франции Российское спортивное общество. Тяжело пережил Вторую мировую войну. Умер в 1953.

Петр Соколов, защитник, «Унитас» (Санкт-Петербург)

Куда интересней сложилась судьба чемпиона России-1912 в составе «Унитаса» (никакой связи с санфаянсом) Петра Соколова. Будучи убежденным монархистом, с приходом советской власти начал сотрудничать с белогвардейцами и английской разведкой.

Позднее перебрался в Финляндию, в 30-х годах принял гражданство, работал в связке с легендарным Полом Дюксом. В 1944 году, после выхода Финляндии из Второй мировой, тайно переехал в Швецию, обосновался в лене Уппсала. В середине 40-х устроился в спортивный клуб города Энчепинг, где и проработал фактически до самой смерти в 1971 году.

Как истинный разведчик, был похоронен под псевдонимом – Петер Салин.

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

Владимир Марков, защитник, «Спорт» (Санкт-Петербург)

Один из немногих игроков сборной России, который успел поиграть и в первых советских чемпионатах, выступая несколько сезонов за петербургский (а позднее и петроградский) «Спорт».

На Олимпиаде провел одну игру – как раз против Финляндии, завершил карьеру в начале 20-х. Не сумел пережить блокаду, скончался в Ленинграде в 1942 году.

Федор Римша, защитник, «Сокольнический клуб спорта» (Москва)

Римше пришлось несладко – его дебют в сборной случился аккурат в матче с немцами (0:16). Но дальше было только хуже: 1:2 от Норвегии, 0:9 и 0:12 от Венгрии (и это только за первую половину июля 1912 года) — поставили крест на дальнейшей карьере футболиста.

Как и Марков, Римша погиб в блокадном Ленинграде все в том же 1942 году.

Андрей Акимов, полузащитник, «Клуб спорта Орехово» (Орехово-Зуево)

Представитель старейшего в России футбольного клуба задержался в сборной на пять матчей.

Спустя два года после Олимпийских игр в Стокгольме, миниатюрный (всего-то 166 см) Акимов отправился на передовую Первой мировой войны, где и нашел свою смерть – в 1916-м он погиб на Восточном фронте.

Никита Хромов, полузащитник, «Унитас» (Санкт-Петербург)

Чемпион России в составе уже знакомого «Унитаса». По воспоминаниям современников, того же Георгия Дюперрона, считался примером джентльменского поведения на поле.

Сыграл за сборную Российской империи 7 матчей. В 1914 году создал футбольный турнир исключительно для рабочих заводов, завершил карьеру в преклонные по тем временам 35 лет. Скончался в 1934-м.

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

Николай Кынин, полузащитник, «Клуб спорта Орехово» (Орехово-Зуево)

Первый в истории чемпион Московской футбольной лиги поехал в Стокгольм скорее вопреки – никто не рассматривал футболиста с периферии. Однако Кынин убедил тандем Фульда-Дюпперон взять его на пароход в Стокгольм, где он сыграл против Финляндии.

Принимал участие в Первой мировой войне, погиб на Восточном фронте в 1916 году.

Алексей Уверский, полузащитник, «Спорт» (Санкт-Петербург)

Принял участие в трех унизительных для сборной России матчах – 0:11 от Англии, 0:16 от Германии и 0:12 от Венгрии. Помимо футбола, профессионально занимался боксом. Во времена СССР перешел на тренерскую работу, взрастив пятикратного чемпионат Советского Союза Ивана Князева.

Скончался в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Михаил Яковлев, полузащитник, «Унитас» (Санкт-Петербург)

Первый в истории российского футбола опорник практически всю карьеру провел в родном «Унитасе», отметившись тремя матчами за сборную.

Завязал с футболом к концу Первой мировой, в дальнейшем безуспешно пытался стать тренером. Был убит в Ленинграде в 1942 году.

Михаил Смирнов, нападающий, «Унион» (Москва)

Самый опытный игрок в составе сборной России на Олимпиаде в Стокгольме, вокруг которого Фульда и Дюперрон пытались построить комбинационную игру. 31-летний форвард провел за национальную команду четыре встречи (все – летом 1912 года).

Долгое время жил в Москве, где и скончался в 1957 году.

Александр Филиппов, нападающий, «Кружок футболистов Сокольники» (Москва)

Представитель династии знаменитых пекарей Филипповых стоял у истоков зарождения английской игры с мячом. В 1907 году при непосредственном участии 15-летнего форварда был сыгран первый футбольный матч в Сокольниках.

Несмотря на купеческое происхождение, после революции остался в СССР, продолжая дело предков. Скончался в 1962 году.

Василий Бутусов, нападающий, «Унитас» (Санкт-Петербург)

Без преувеличения, гордость империи. Бутусов стал автором первого мяча в истории сборной России в официальных турнирах, поразив ворота финнов на Олимпиаде в Стокгольме.

Ветеран Первой мировой и Великой Отечественной. Дважды (в 1915 и в 1945-м) бежал из немецкого плена. Скончался в 1971 году.

Член знаменитой футбольной семьи братьев Бутусовых. Его брат Михаил стал известным в СССР тренером – возглавлял ленинградский «Зенит», а также киевское, ташкентское и ленинградское «Динамо».

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

Василий Житарев, нападающий, «Замоскворецкий клуб спорта» (Москва)

Первый чемпион РСФСР по футболу провел оба матча на Олимпийских играх. Несмотря на неутешительный результат, пресса тех лет отмечала взрывную скоростью юркого форварда, который впоследствии стал первым капитаном московского «Динамо».

По завершении карьеры в 1924-м и до 1956 года работал директором многих столичных стадионов, в том числе, «Динамо». Умер в 1961.

Сергей Филиппов, нападающий, «Коломяги» (Санкт-Петербург)

Был однофамильцем Александра Филиппова. Провел два матча в составе национальной команды. Как и многие партнеры по сборной России, завершил карьеру в 1916 году.

Григорий Никитин, нападающий, «Спорт» (Санкт-Петербург)

Считался одним из лучших футболистов своего поколения. Несмотря на юный возраст, провел 7 сезонов за петербургский «Спорт», в том числе, в дебютном чемпионате Санкт-Петербурга.

Был призван на фронт в 1915, откуда и не вернулся – погиб спустя два года в возрасте 27 лет.

Михаил Ромм, защитник

Однако эта история была бы не полной без фигуры Михаила Ромма – тезки легендарного советского режиссера – видного пропагандиста спорта в раннем Советском Союзе, одного из первых футболистов в Российской империи и первого русского футболиста-легионера в чемпионате Италии.

26 мая 1912 года в товарищеском матче со сборной Москвы Ромм получил травму ноги, из-за чего не смог поехать в Стокгольм. Современники отмечали, что без фигуры Colosso russo оборона национальной команды выглядела заметно хуже.

В конце 30-х годов Михаил Ромм выпустил первую в своем роде книгу на русском языке «Тактика современного футбола».

В 1943-м Ромма арестовали за антисоветскую пропаганду и пораженческие настроения и отправили в ссылку в Кызыл-Орду. Последние годы жизни Ромм посвятил публицистике, работал в Алма-Ате и Чимкенте, где и скончался в 1976 году.

В рамках Евро-2020 сборная России сыграет с Финляндией на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 16 июня. Начало встречи в 16:00.