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Звезда «Сватов» Людмила Артемьева без макияжа восхитила поклонников

Россия
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Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева без макияжа восхитила поклонников
фото из личного архива /

Звезда популярного сериала «Сваты» Людмила Артемьева выпустила очередное видео в социальной сети TikTok, в котором предстала перед поклонниками без сценического образа и макияжа.

Актриса не раз удивляла зрителей сменой образа, однако в большей степени им полюбилось участие Артемьевой в многосерийной комедии «Сваты», где она сыграла Ольгу Ковалеву. Особенно поклонникам сериала запомнились веселость и улыбчивость ее героини.

Не так давно Людмила Артемьева решила завести собственный аккаунт в TikTok, чтобы стать чуть ближе к своим зрителям и иногда отвечать на их вопросы. Артистка записывает ролики и на работе, и во время отдыха.

Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева без макияжа восхитила поклонников
Кадр из фильма «Сваты» /

На одном из видео актриса показалась перед фанатами без макияжа и с короткой стрижкой, чем очень их порадовала. В комментариях пользователи назвали улыбку Артемьевой «настоящей».

«Накопилось много историй о близких людях, о людях, которых я знаю, люблю. И просто захотелось сказать им “спасибо” вот таким образом. А поскольку их много, то я вынуждена обратиться за помощью к интернет-пространству. Глядишь, и кому-то еще это будет интересно», — ответила Артемьева на вопрос, почему решила уйти в TikTok.

Кроме того, артистка поблагодарила поклонников за поддержку в соцсетях. Однако она подчеркнула, что не станет распространяться о личной жизни.

Ранее актриса Анна Кошмал, сыгравшая в «Сватах» роль Жени (внучки героини Артемьевой), заявила, что заключительный сезон сериала доснимут в этом году. Съемки приостановили из-за коронавируса.

#сериал #сваты #tiktok
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