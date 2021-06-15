«И чтобы доплатили еще»: Захарова оценила заявление Зеленского по членству Украины в НАТО

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен "просить" принять страну в НАТО, а должен получить приглашение от Альянса.

На это представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила в Telegram-канале, что может украинским властям Запад еще и заплатить должен, чтобы Украина присоединилась к ним.

"И чтобы им доплатили еще, нет?", — смеется дипломат.

Ранее Захарова предложила НАТО вынуть бананы из ушей и наконец услышать, что Россия всегда была готова идти на контакт с НАТО, однако Москву никто не слушает. Также представитель МИД РФ отметила, что западные лидеры замалчивают многие вопросы, которые угрожают международной информационной безопасности.