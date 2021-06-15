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Суд не удовлетворил жалобу на арест Андрея Пивоварова

Происшествия
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Суд не удовлетворил жалобу на арест Андрея Пивоварова
politexpert.net /

Краснодарский городской суд отклонил жалобу защиты Андрея Пивоварова на его арест и оставил в силе прежнее решение.

Сегодня суд рассматривал апелляционную жалобу на меру пресечения экс-главе нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) и оставил ее без удовлетворения. Пивоваров останется под стражей до 31 июля.

Ему вменяют сотрудничество с организацией, признанной нежелательной в России. Уголовное дело было возбуждено после репоста Пивоварова в одной из социальных сетей. Вину он не признает.

#арест #краснодар #пивоваров
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