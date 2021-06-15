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В МИД РФ рассказали о проявившемся в ходе саммита "генетическом коде" НАТО

Политика
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В МИД РФ рассказали о проявившемся в ходе саммита «генетическом коде» НАТО
nato.int /

Саммит НАТО в Брюсселе показал, что Альянс не может существовать без "большого противника", считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В интервью ТАСС Грушко отметил, что в ходе заседания в Брюсселе можно было увидеть истинный генетический код НАТО. Ранее дипломат отмечал, что поведение Североатлантического альянса можно сравнить с психологией "осажденной крепости".

По его словам, члены НАТО видят "угрозы со всех азимутов". Подчеркивается, что теперь к якобы "российской угрозе" добавлен "китайский вызов".

Грушко также указал на явные проблемы Альянса с причинно-следственными связями. Он отметил, что странам НАТО нужно самим "посмотреться в зеркало", а уже потом высказывать свои ожидания от действий партнеров на международной арене.

#нато #саммит #мид рф
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