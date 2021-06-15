Особенности подготовки к выпускным вечерам обсуждают в пресс-центре «Патриот»

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Специалисты в области дизайна, а также выпускница 11-го класса обсуждают на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот" модные тренды и форматы праздника.

Выпускные вечера в России традиционно запланированы на первые числа июля. Цены на пошив костюмов, а также новые платья выпускниц обсуждают на брифинге. Также специалисты делятся мнением на тему формата праздника.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" обговаривают более удачные места для проведения торжеств. Специалисты дискутируют, где лучше всего выпускникам отметить праздник.

В 2020 году большинство школьников отметили выпускной в онлайн-формате. Многие родители были рады этому, так как им удалось значительно сэкономить на мероприятии.