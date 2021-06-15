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Песков рассказал о длительности переговоров Путина и Байдена в Женеве

Политика
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Песков рассказал о длительности переговоров Путина и Байдена в Женеве
Prt Scr youtube.com / Travelers World

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена рассчитаны на четыре-пять часов с учетом перерывов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров государств по времени. При этом, по словам Пескова, президент России планирует встретиться с пулом журналистов сразу после переговоров. Представитель Кремля уточнил, что американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Как стало известно ранее, начало саммита запланировано на 14:00 по московскому времени. Переговоры сперва пройдут в узком, а затем в расширенном формате.

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