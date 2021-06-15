Песков заявил, что пандемию коронавируса можно победить только с помощью вакцинации

politexpert.net / Евгений Зайцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вакцинация является единственным способом остановить вспышки пандемии COVID-19.

Песков считает, что вакцинация — единственный способ, благодаря которому можно остановить вспышки коронавируса. Пресс-секретарь отметил, что это не панацея. Однако подчеркнул, что другой защиты не существует.

Ранее Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с коронавирусом, передает сайт 360tv.ru. Специалисты ведомства заявили, что лучший способ победить заболевание — массовая вакцинация.