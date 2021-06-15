Испытание Путиным. Саммит в Женеве явит миру «хромую утку» из США

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Предстоящая 16 июня встреча с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, станет испытанием для главы Белого дома Джо Байдена. Таким мнением в разговоре с «Политикой Сегодня» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По мнению политолога, американский лидер выбрал неверную стратегию общения с Россией. Он попытался действовать с позиции силы, которая не присуща 78-летнему демократу. Теперь позволить себе «быть мягким» на саммите Байден уже не может.

«Понятно, что он [Байден] пытается себя жестко позиционировать и, очевидно, что он загнал себя в ловушку тем, что Россия и Путин стали инструментом внутриполитической борьбы в США в руках демократов против Трампа. Очевидно, что многие сейчас говорят в Штатах, что он будет «хромой уткой», поэтому для Байдена эта встреча с Путиным - это испытание Путиным. Особенно в глазах американской общественности, да и всего мира», – отметил Блохин.

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Политолог убежден, что на предстоящем саммите в сторону России будут озвучены претензии в нарушении прав человека. В частности, возможен разговор об осужденном блогере Алексее Навальном и арестованном в Белоруссии сооснователе telegram-канала Nexta Романе Протасевиче.

«Будут упоминаться "агрессивные" действия России на Украине, хотя мы на Украине не ведем никаких войн. Будут упоминаться российские кибератаки на американскую инфраструктуру, вмешательства, подрыв мирового либерального порядка», – полагает эксперт.

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Путин в свою очередь напомнит американцам о неоднократных попытках дестабилизировать изнутри не только Россию, но и ее ближайших союзников, в частности Белоруссию, считает политолог. По его словам, российский лидер не забудет упомянуть и о попытках США обострить ситуацию в Донбассе, оказывая поддержку Киеву.

«На самом деле тут масса проблем. Исходя из того, что встреча 4-5 часов продлится, объективно, я думаю, многие проблемы будут затронуты», – сказал Блохин.

При этом эксперт РАН отметил ряд вопросов, по которым президенты скорее всего достигнут общего знаменателя. В их числе продление СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, – прим. ред.) на ближайшие пять лет. Договоренности о разработке новых правил в области кибербезопасности.

«По иранской ядерной программе, я думаю, мы более-менее сходимся. И, вполне возможно, на поприще "посольской войны" будут какие-то шаги сделаны», – резюмировал политолог.

А вот к взаимопониманию в таких глобальных вопросах, как конфликт на юго-востоке Украины и борьба за влияние в Арктике, по мнению Блохина, Владимир Путин и Джо Байден не придут.

Ранее стала известна программа и повестка российско-американского саммита в Женеве. Сообщается, что встреча будет состоять из трех частей с перерывом на чай и кофе.