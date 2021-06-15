Песков: оценка работы Черчесова не является прерогативой Путина

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Российский президент Владимир Путин не будет выносить суждения о работе главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова.

Оценка деятельности наставника не является прерогативой главы государства. С таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков.

Накануне Россия проиграла Бельгии в первом матче сборной на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Отечественная команда потерпела поражение со счетом 0:3.