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Песков: оценка работы Черчесова не является прерогативой Путина

Политика
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Песков: оценка работы Черчесова не является прерогативой Путина
cherchesov.com / СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Российский президент Владимир Путин не будет выносить суждения о работе главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова.

Оценка деятельности наставника не является прерогативой главы государства. С таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков.

Накануне Россия проиграла Бельгии в первом матче сборной на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Отечественная команда потерпела поражение со счетом 0:3.

#путин #песков #черчесов #евро-2020
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