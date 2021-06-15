Песков назвал условия обсуждения обмена заключенными между РФ и США

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Вопрос возможного обмена заключенными между Россией и США может быть затронут на переговорах в Женеве, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никакой конкретики по данной теме быть не может, пока ее не обсудят президенты двух стран. Он не исключил, что во время переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом этот вопрос может быть затронут.

Ранее президент России в интервью NBC отметил, что готов обсудить с американским лидером обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном во время встречи 16 июня в Женеве. Одной из основных станет тема дальнейшего развития двусторонних отношений.