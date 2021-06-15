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Кремль: Путин не планирует посещать матчи Евро-2020

Политика
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Кремль: Путин не планирует посещать матчи Евро-2020
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Посещение матчей Евро-2020 пока не входит в график президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, довольны ли в Кремле деятельностью Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной, Песков заявил, что это не прерогатива президента. Оценка работы главного тренера по футболу не входит в обязанности главы государства и администрации президента.

Организаторы Футбольной деревни на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге закупили дополнительно 100 тысяч масок для посетителей фан-зоны. Фанатам футбола будут напоминать о необходимости использования СИЗ.

#путин #песков #петербург #евро-2020
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