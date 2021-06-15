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Песков прокомментировал сообщения о домашнем насилии в Чечне

Политика
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Песков прокомментировал сообщения о домашнем насилии в Чечне
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про случай домашнего насилия в Чечне не являются вопросом Кремля.

Он подчеркнул, что информация об уроженке Чечни, которую сотрудники полиции забрали из квартиры-убежища и вернули в семью, не осталась без внимания.

В случае, если заявление по данному факту поступит в правоохранительные органы, начнется расследование, объяснил Песков. Домашнее насилие является преступлением, как и любой другой вид насилия, подытожил пресс-секретарь президента.

#песков #чечня #домашнее насилие
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